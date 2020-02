Actionreiches Jahr

Das Jahr 2020 wird für Winkels ereignisreich. Am Samstag, 15. Februar, findet der einzige Teenie-Fasching im Stadtgebiet in der Jahnhalle statt. Ab 16 Uhr können sich Jungs und Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren austoben. Für alkoholfreie Cocktails, Schwarzlicht und Neonfarben zum gegenseitigen Bemalen sorgt der TV Jahn Winkels.

An den Teeniefasching schließt sich der Faschingsball für Erwachsene ab 20 Uhr an. Das Motto dieses Jahr lautet "Magic colours". Die Jahnhalle wird ausgeleuchtet mit Schwarzlicht, zusätzlich stehen Neonfarben bereit, um sich entsprechend zu bemalen. Ein Highlight wird ist das Männerballett. Seit Oktober formiert sich außerdem eine Jugend-Tanzgruppe, die beim Fasching ihr Showtanz-Debut gibt.

Der Winkelser Kinderfasching findet am Sonntag, 23. Februar, von 14 bis 18 Uhr statt.

Mit dem Konzert der Ron Lemons mit Andreas Kümmert am 1. März ist dem TV Jahn Winkels ein Coup gelungen. Für 18 Euro im Vorverkauf kann man den Eurovision-Songcontest-Gewinner in der Jahnhalle erleben.

Die Winkelser Theatergruppe gibt wieder an zwei Wochenenden vier Vorstellungen zum Besten. Das Stück "Nur Zoff mit dem Stoff" wird aufgeführt am 20. und 21., sowie am 27. und 28. März. Karten gibt es auf Facebook. Vorverkaufs-Karten für alle Veranstaltungen gibt es am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 13 Uhr in der Jahnhalle Winkels. Parallel dazu findet der Kinderbasar des Elternbeirates des Kindergartens mit Kaffee und Kuchen statt. red