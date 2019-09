Am heutigen Mittwoch, 25. September, wird im Künstlerhaus in Nordhalben (Maxhaus) eine neue Ausstellung eröffnet. "Young Faces" nennt sie der Künstler Victor Cleve, der erstmals 13 großformatige Acrylporträts von jungen Leuten der Nordhalbener Kerwa-Gesellschaft präsentiert. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Am Samstag, 28. September, und am Sonntag, 29. September, wird der Künstler selbst jeweils von 10 bis 18 Uhr zugegen sein. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen. red