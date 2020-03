"Ackermann aus Böhmen" zur Fastenzeit

Eine junge Frau stirbt bei der Geburt ihres Kindes. Sie hinterlässt ihren geliebten Mann als Witwer und ihre geliebten Kinder als Waisen. Der Mann ist in tiefer Trauer gefangen. Verzweifelt und ohnmächtig vor Wut klagt er den Tod an.

So tragisch diese Szene auch ist, so alltäglich widerfuhr und widerfährt sie Menschen auf der ganzen Welt seit Anbeginn der Zeit. Wo die Anklage aber sonst ungehört verhallt, erscheint hier der Tod leibhaftig und rechtfertigt sich vor dem Ankläger, berichten die Veranstalter. Aus dieser Situation entwickelt Johannes von Tepl um 1400 eines der ungewöhnlichsten und gleichzeitig bedeutendsten Werke der Literaturgeschichte.

Quartett begleitet

Als Impuls der Besinnung in der Fastenzeit lesen die Mitglieder der Gangolfer Kreuzgangspiele Michael Kerling und Norbert Krines aus dem "Ackermann aus Böhmen" in einer neuhochdeutschen Übersetzung. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von einem Quartett um Hannah Richter (Violine), Andreas Richter (Klarinette), Annemarie Bacchini (Cello) und Eduard Nagel (Baritonsaxophon). Zu hören ist dieser tiefe Einblick in die deutsche Literatur am kommenden Sonntag, 8. März, um 17 Uhr im Schloss Sassanfahrt, Schlossplatz 1. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Ausführenden sind erbeten. red