Auf diesem Acker in der Nähe von Engelhardsberg in der Fränkischen Schweiz, aufgenommen von unserem Mitarbeiter Paul Pöhlmann, hat wohl der Hafer gegenüber wild wachsender Ackerdisteln wenig Chancen. Pöhlmann, aufgewachsen auf dem Bauernhof, erinnert sich, dass in der herkömmlichen bäuerlichen Landwirtschaft die Fruchtfolge zwischen Getreide, Grünansaat und Hackfrucht nicht nur der Bodenveredelung, sondern auch der Unkrautbekämpfung diente. Foto: Pöhlmann