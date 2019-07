Achtung Humor!

Natürlich ist es ein ernstes Thema: Wenn Rettungshelfer durch Gaffer angegriffen werden, dann ist das nicht lustig. Unbestritten. Und darüber haben wir erst vor kurzem berichtet. Der Zeiler Klaus Strobel ist aber eben ein komplett respektloser Mensch in dem Moment, wenn er an seinem Grafik-Computer sitzt. Da verwandelt er sich in einen Karikaturisten, und die langen, wie es auf gut Fränkisch heißt, halt auch mal zu. Wir denken, bei allem Respekt, da könnte auch mancher "Sama-Ritter" darüber schmunzeln.