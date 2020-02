Achtung, die Hexen landen morgen

Die Hexen treiben am morgigen Donnerstag beim Altweiberfasching ihr Unwesen. In Zeil und anderen Orten ziehen die wilden Gestalten durch die Straßen. Vorher müssen sie aber einen Parkplatz - einen Landeplatz - gefunden haben, meint unser Karikaturist Klaus Strobel aus Zeil. Könnte die Stadt auf diese Weise ihr Parkproblem lösen? Das würde wohl an Hexerei grenzen...