Bad Kissingen vor 18 Stunden

Psychotherapie

Achtsamkeit ist heilsam

Der Montagsvortrag in der Parkklinik Heiligenfeld am 29. Juli ist dem Thema "Achtsamkeit in der Psychotherapie" gewidmet. Referent ist Dr. med. Hans-Peter Selmaier, Chefarzt der Fachklinik Heiligenfel...