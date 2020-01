Achtsamkeit als Weg in der Psychotherapie

"Achtsamkeit - ein neuer Weg in der Psychotherapie" lautet das Thema des Montagsvortrages der Parkklinik Heiligenfeld am 20. Januar. Referentin ist Giselle Full (Kreativtherapeutin an der Parkklinik Heiligenfeld).

Achtsamkeit hat sich zunehmend aus der Ecke der buddhistischen Psychologie/Philosophie und Meditation

hinein in den klinisch-therapeutischen Alltag entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Immer mehr achtsamkeitsbasierte Interventionen sind fester Bestandteil im Handwerkskasten der verschiedensten therapeutischen Schulen geworden. Man könnte geradezu sagen: Achtsamkeit ist en vogue geworden. Im Vortrag wird der Achtsamkeitsbegriff näher erläutert, es wird eingegangen auf empirisch belegte Erfolge der Achtsamkeitspraxis im Bereich diverser Störungen und es werden kleine Beispiele achtsamkeitsbasierter Übungen und Interventionen vorgestellt. Achtsamkeit hat das Potenzial, nicht nur die Psychotherapie zu vertiefen sondern die Qualität unseres ganzen Lebens zu verbessern. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Heiligenfeld-Saal der Parkklinik Heiligenfeld. Es wird Zeit für Fragen geben. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. sek