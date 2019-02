Achtsamer durch den Alltag

"Die Kunst der Achtsamkeit" heißt eine Veranstaltung der KEB - Kath. Erwachsenenbildung unter der Leitung von Heidi Krinner. Achtsamkeit ist eine hilfreiche Kunst für moderne Menschen. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Praxisgemeinschaft, Promenadestraße 17, Bamberg. Weitere Infos und Anmeldung bei der KEB unter der Rufnummer 0951/9230670 oder per der E-Mail (kath.bildung-ba@t-online.de). Es wird ein Kostenbeitrag erhoben erhoben. red