Achtsam mit Schöpfung umgehen

Die evangelische Kirchengemeinde Buchau mit Weismain feiert morgen um 9 Uhr einen Umweltgottesdienst zum Erntedankfest in der St.- Michaels-Kirche Buchau. Unter dem Motto "Gottes Schöpfung und was wir damit machen können" sollen die Besucher dazu ermutigt werden, achtsam mit Gottes Schöpfung umzugehen. Kinder sind eingeladen, Körbchen mit Erntedankgaben mitzubringen. Der Gottesdienst, in dem auch der Gesangverein Buchau singen wird, ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung für das Zertifizierungsverfahren "Grüner Gockel", an dem die Kirchengemeinde teilnimmt. Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen. red