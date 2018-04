Achtklässler gehen in die Politik

Am Montag, Dienstag und Mittwoch nahmen die 8. Klassen der Realschule am Planspiel "Politische Bildung" der Europäischen Akademie e.V. teil. Die Referentin, Sara Kikic, M.A. reiste aus München an, um das Klassenzimmer in einen Plenarsaal der Europäischen Union zu verwandeln. Die Schüler schlüpften in die Rolle der Außenminister verschiedener EU-Mitgliedsstaaten, um im EU-Rat eine Strategie gegen die Flüchtlingskrise in Somalia zu entwickeln.

Dazu schlossen sich die neu ernannten Politiker zu einzelnen Ländergruppen zusammen und zur Eröffnung des EU-Rates wurde der Standpunkt und die jeweilige Situation des einzelnen Mitgliedslandes vorgestellt. So berichtete die Kommission aus Griechenland, dass deren Flüchtlingslager bereits überfüllt seien. Aus Schweden erfuhr man, dass die Finanzlage des Landes äußerst positiv und die Bereitschaft zur Flüchtlingsaufnahme vorhanden sei. Des Weiteren legten die Kommissionen aus Italien, Spanien, Deutschland, Polen, Belgien, Frankreich, Lettland und Großbritannien ihre Situation dar.

Im Anschluss erklärte Italien eine mögliche Strategie zur Flüchtlingsbekämpfung in Somalia. Demnach sollten ein Bildungspaket beschlossen, Schleuser bekämpft sowie erste Hilfe und Sicherheit vor Ort geleistet werden. Nun entstand eine Diskussion über die Durchführbarkeit der Strategie, bei der die einzelnen Länderkommissionen ihren Standpunkt weiter vertreten sollten. So erkannten die Schüler, welche Probleme bei der Beschlussfindung verschiedener politischer Themen entstehen und wie umfangreich und vielseitig die Punkte sind, die berücksichtigt werden müssen.

Ebenso wurde deutlich, dass die Meinungen der Mitgliedsstaaten oft sehr unterschiedlich sind und so ein Weg zur Einigung schwierig wird. Die Schüler in der Rolle der Außenminister mussten sich nach den Vorgaben der Länder an der Diskussion beteiligen und schließlich zur Abstimmung über die vorgeschlagene Strategie kommen. In diesem Zusammenhang entwickelten die Schüler dann weitere Lösungsmöglichkeiten für diese Flüchtlingsproblematik. Die Kommission aus Griechenland schlug beispielsweise vor, dass man den Fokus der Lage nicht nur vor Ort richten sollte, sondern auch innerhalb der EU. Dies erwies sich als äußerst schwierig, weil der Staat Polen strikt gegen eine Flüchtlingsaufnahme in seinem Land war. Entsprechend musste nun versucht werden, mit passenden Argumenten die Delegation umzustimmen. Auch hier wurde den Schülern wieder deutlich, wie umfassend ein politischer Entschluss zustande kommt.

Amelie Martin war erstaunt über die Langwierigkeit solcher Diskussionen, und Paul Sulzer meinte: "Man muss schon Ahnung von dem haben, über das man redet und beschließt." Insgesamt wurde deutlich, dass die Politik sehr kompliziert ist und die Politiker sehr viel Verantwortung tragen. Die Durchführung des Planspiels war eine Bereicherung im Bereich der politischen Bildung der Schule. red