Ein Missgeschick ist einem Achtjährigen am Samstagnachmittag passiert. Er zog in Wildflecken mit seinem Fahrrad Kreise auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dabei prallte er in einem unaufmerksamen Moment gegen die Fahrertür eines Autos, dessen Fahrerin gerade einparken wollte. Mit leichten Verletzungen wurde er nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen nach Hause ent lassen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. pol