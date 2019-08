Achtjährige brachte Mutter in Nöte

In einem Geschäft in der Saalestraße suchte sich eine junge Mutter mit ihrer achtjährigen Tochter in der Spielzeugabteilung mehrere Teile von Playmobil aus und bezahlte diese auch an der Kasse. Beim Verlassen des Ladens schlug die Warensicherung an, und es befand sich ein unbezahltes Teil im Wert von knapp zehn Euro im Korb der Frau, meldete die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Tochter das Spielzeug ausgesucht, in den Korb gelegt und nichts der Mutter gesagt. Als die Polizeibeamten die Anzeige aufnahmen, kam dieser Sachverhalt ans Tageslicht. Dennoch wird Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. pol