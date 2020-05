Acht Unfälle in zwei Stunden

Die starken Regenfälle am Sonntagabend haben auf den Autobahnen in der Region Main-Rhön innerhalb von nur zwei Stunden zu insgesamt acht Verkehrsunfällen mit einem Leichtverletzten und Sachschaden von insgesamt 110 000 Euro geführt, teilt die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck am Montag mit. Gegen 19.45 Uhr meldete der Fahrer eines BMW X4, dass er bei starkem Regen auf der A 7 im Bereich Wasserlosen alleinbeteiligt ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an seinem Pkw betrug ca. 5000 Euro.

Überschlagen

Gegen 20.15 Uhr befuhr dann ein mit vier Personen besetzte BMW 540i die A 7 in Richtung Würzburg und geriet ebenfalls bei starkem Regen ins Schleudern. Der BMW durchbrach den Wildschutzzaun und kam glücklicherweise neben einem Baum zum Stehen. Während die Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca 25 000 Euro. Gegen 21.05 Uhr kam dann der Fahrer eines Hyundai, der die A 7 in Richtung Würzburg befuhr, im Bereich Schondra von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug mit einem Wert von 25 000 Euro wurde total beschädigt. (Beide Unfälle siehe auch Seite 13.)

Gegen 21.25 Uhr geriet dann bei Starkregen der Fahrer eines BMW X5 auf der A 7 in Fahrtrichtung Fulda bei Elfershausen ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug belief sich auf ca 16 000 Euro. Auf der A 7 ereigneten sich in diesem Zeitraum noch zwei kleinere Unfälle.

Zu schnell

Auf der A 71 bei Rannungen kam gegen 20.25 Uhr der Fahrer eines Seat Leon wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Oerlenbach war zur Absicherung der Unfallstelle und Fahrbahnreinigung eingesetzt. Gegen 20.38 Uhr schleuderte dann der Fahrer eines Pkw Ford im Bereich Münnerstadt und prallte gegen die Schutzplanken. (Siehe auch Seite 11.)

Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet in diesem Zusammenhang die Führer von Kraftfahrzeugen dringend darum, bei starken Regenfällen die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und bei den Kraftfahrzeugen auf eine gute Bereifung mit ausreichender Profiltiefe zu achten. pol