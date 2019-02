Acht Schulen im Landkreis profitieren vom Gewinnsparen der VR-Bank

"Wir geben es an die weiter, die uns am Herzen liegen, nämlich an unsere Schüler." Christa Bänisch, Realschuldirektorin der Maximilian-von-Welsch-Schule war eine von acht Schulvertreterinnen und -vertretern, die eine Spende in Höhe von 1500 Euro durch die VR Bank in Kronach in Empfang nehmen konnten.

Für die Überreichung der Schecks hatte man sich in der historischen "Steinmühle" versammelt. Hier erfuhr man auch, welche Projekte damit an den Schulen realisiert werden sollen.

12 000 Euro kamen zusammen

VR-Bank-Generalbevollmächtigter Hans Jürgen Möhrle freute sich, dass es auch in diesem Jahr möglich war, die 25 Cent aus jedem Los (Kombination aus Sparen und Lotterie) zu einem Spendenbetrag von 12 000 Euro für die Schulen anwachsen zu lassen. "Dieses Geld geben wir gerne, denn es warten vielfältige Aufgaben." Und die wurden beim Festakt auch kurz überrissen und reichen vom Veranstaltungsmanagement in P-Seminaren (Kaspar-Zeuß-Gymnasium) bis zum Kauf von Dokumentenkameras (Private Sabel-Fachoberschule).

FWG erweitert das Labor

So möchte beispielsweise das Frankenwaldgymnasium sein Labor erweitern und die Maximilian-von-Welsch-Schule die Theater- und die Schulgarten-AG unterstützen. Die Siegmund-Löwe-Schule wird der Schulspielgruppe unter die Arme greifen und in der Gottfried-Neukam Mittelschule soll ein LED-Display angeschafft werden. "Schule wird immer mehr zum Lebensraum", begründete Konrektor Thomas Müller von der Pressiger Grund- und Mittelschule die Anschaffung von Sport- und Pausenspielgeräten für die Ganztagsschule.

In der Grund- und Mittelschule Windheim werden künftig Sitzgelegenheiten im Pausenhof entstehen, meinte Sabine Söllner, die Konrektorin. ml