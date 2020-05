Acht Neue für Marktrodacher Rat

Veronika Schadeck Wie durch Querelen jahrzehntelange und sicher geglaubte Mehrheiten in einem kommunalen Gremium schwinden können, wurde am Montagabend bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung in der Rodachtalhalle deutlich.

Die SPD/SBM-Fraktionsgemeinschaft hatte in den vergangenen Legislaturperioden nicht nur die Mehrheit im Gremium, sondern auch drei Bürgermeisterposten inne. Das ist nun Vergangenheit. Denn die SPD/SBM verlor fünf Mandate und alle drei Bürgermeisterposten. Zum ersten Mal ist die Wählergemeinschaft "Menschen für Marktrodach" (MfM) mit drei Sitzen im Gremium präsent. Auf Anhieb stellt diese auch den Dritten Bürgermeister

Bürgermeister Norbert Gräber (ÜWG) schlug als seinen Stellvertreter Thomas Hümmrich (ÜWG) vor. Beide gehörten bis zum vergangenen Jahr der SPD/SBM-Fraktion an (wir berichteten). Gräbner begründete dies mit den kommunalpolitischen Erfahrungen von Thomas Hümmrich und meinte: "Ich kann ihm blind vertrauen!"

Oliver Skall sprach von einer Akzeptanz seitens der SPD/ SBM-Fraktion für den Vorschlag des zweiten Bürgermeisters. Gleichzeitig appellierte er an seine Kollegen im Gemeinderat, bei der Wahl des weiteren Stellvertreters den Wunsch seiner Fraktion zu berücksichtigen. Er zitierte die Worte des Bürgermeisters vom Anfang der Sitzung, der von seinem Wunsch eines fairen, harmonischen und konstruktiven Miteinanders im Gremium für die begonnene Legislaturperiode sprach.

Ernst gegen Pompe

Während Skall die neu ins Gremium gewählte Carmen Ernst (SPD/SBM) als Dritte Bürgermeisterin vorschlug, brachte Gräbner den ebenfalls neu ins Amt gewählten Roland Pompe (MfM) ins Spiel. Skall wies darauf hin, dass seine Favoritin sich in vielen Bereichen für die Gemeinde seit Jahren ehrenamtlich einbringe und die einzige Frau im Gremium sei. Gräbner sprach davon, dass Pompe als Rentner die entsprechende Zeit für so ein Amt mitbringe. Außerdem: "Er hat mein vollstes Vertrauen!"

Bei der Wahl wurde schließlich Thomas Hümmrich ohne Gegenstimme zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Roland Pompe entschied die Wahl zum Dritten Bürgermeister mit 13:4 Stimmen für sich.

Am Anfang der Sitzung und vor der Vereidigung der neuen Gemeinderäte beglückwünschte der in seinem Amt bestätigte Erste Bürgermeister Norbert Gräbner (ÜWG) die neuen und wiedergewählten Gemeinderäte. Er betonte, dass es sich bei diesem Mandat um ein "freies" handele. Das bedeute, jeder könne und sollte frei nach bestem Gewissen für die Bürger Marktrodach handeln und entscheiden.

Oliver Skall erklärte zu Beginn der Sitzung, dass die SPD und die SBM zusammen wieder eine Fraktion bilden werden. Seit 24 Jahren würden beide Gruppierungen im Gemeindeparlament zusammenarbeiten. Er stellte klar, dass diese Fraktionsgemeinschaft keinen Einfluss auf die Anzahl von Sitzen in den Ausschüssen habe. "Der Zusammenschluss ist keine politische Entscheidung, sondern eine Herzensangelegenheit."

Neue Gemeinderäte vereidigt

Folgende Gemeinderäte sind neu im Gremium und wurden deshalb auch vereidigt: Sebastian Böhm (MfM), Roland Pompe (MfM), Marco Mai (MfM), Carmen Ernst (SBM), Bernd Hummel (SBM), Ewald Müller (ÜWG), André Kestel (ÜWG) und Walter Deinlein (MfM).

Als Fraktionsvorsitzende wurden gewählt: Ewald Müller/ÜWG (Vertreter: Andreas Murmann), Oliver Skall/ SPD/ SBM (Carmen Ernst (SPD/ SBM); Roland Pompe/MfM (Marco Mai/MfM).

Mitglieder des Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschusses: ÜWG: Andreas Murmann (Vertreter: Michael Linke), Michael Stöhr (Frank Müller), André Kestel (Ewald Müller), Thomas Hümmrich (Michael Linke). MfM: Marco Mai (Vertreter: Walter Deinlein), Sebastian Böhm (Roland Pompe). SPD/SBM: Bernd Hummel (Vertreter: S. Kaufmann), Oliver Skall (H. Wich-Heiter).

Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses: ÜWG: C. Müller (Vertreter: Thomas Hümmrich), F. Müller (Andreas Murmann), Michael Linke (Michael Stöhr). MfM: Walter Deinlein (Roland Pompe), Sebastian Böhm (Roland Pompe). SPD/SBM: Carmen Ernst (Bernd Hummel), Stefan Kaufmann (Oliver Skall).

Verbandsräte des Wasserzweckverbands Rodacher Gruppe: Bernd Hummel/SBM), (Vertreter: Stefan Kaufmann/SPD); Helmut Wich-Heiter/SPD (Oliver Skall/SPD), Thomas Hümmrich/ÜWG (Vertreter: Andreas Murmann/ÜWG), Michael Linke/ÜWG (Michael Stöhr/ÜWG), Roland Pompe/MfM (Marco Mai/MfM).

Standesbeamter: Erster Bürgermeister Norbert Gräbner (ÜWG).