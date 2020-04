Acht neue Fälle bestätigt

Acht bestätigte neue Coronafälle hat das Landratsamt Bad Kissingen am Donnerstag, bestätigt: Erkrankt sind drei männliche und fünf weibliche Personen. Insgesamt ist es bei acht Todesfällen aufgrund von Covid-19 geblieben. 213 Coronafälle sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt bestätigt, aus der Quarantäne gesund entlassen werden konnten bisher 78 Personen. Aktuell liegen 127 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. 256 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Im Bürgerspital Hammelburg wurden sämtliche Mitarbeiter und Bewohner getestet. 22 Bewohner sind positiv, die weiteren acht Bewohner negativ getestet. Neun Mitarbeiter sind positiv, 22 Mitarbeiter negativ getestet. Alle positiv getesteten Bewohner wurden isoliert, ihr Gesundheitszustand wird intensiv beobachtet. Ein Bewohner ist, wie bereits gemeldet, an Covid-19 verstorben.

Im Seniorenzentrum Kramerswiesen in Oerlenbach sind 20 Bewohner positiv und 14 Bewohner negativ getestet. Von den Mitarbeitern ist ein positiv getesteter Mitarbeiter genesen. 14 Mitarbeiter sind aktuell positiv, 27 Mitarbeiter negativ getestet. Fünf positiv getestete Bewohner sind gestorben (wir berichteten).

Im Seniorenzentrum Waldenfels sind zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, alle anderen Mitarbeiter wurden negativ getestet. Alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches wurden ebenfalls getestet. Die Testergebnisse liegen nun vor, alle Bewohner sind negativ getestet.

Im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus wurde ein weiterer Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, sodass dort nun sechs Mitarbeiter infiziert sind. Der neu infizierte Mitarbeiter hat sich nicht bei Kollegen oder Patienten angesteckt. Es gelten bereits seit Wochen erhöhte Schutzmaßnahmen gemäß der Hygienerichtlinien des RKI im gesamten Krankenhaus. So trägt etwa jeder Mitarbeiter laut Landratsamt unabhängig von der Abteilung, in der gearbeitet wird, immer Mundnasenschutz. Die Schutzmaßnahmen werden je Situation oder Arbeitsbereich überwacht und gegebenenfalls erweitert. Der neu betroffene Mitarbeiter hat sich unmittelbar nach Bekanntwerden, dass er möglicherweise Kontakt zu einem Covid-19-Fall hatte, in häusliche Quarantäne begeben.

Im Nierenzentrum Bad Kissingen MVZ GmbH und den Heiligenfeld-Kliniken Bad Kissingen gibt es keine Veränderung im Vergleich zum 14. April. Alle Einrichtungen stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und im Fall der Senioreneinrichtungen auch mit der Heimaufsicht.

Wie das Bad Kissinger Landratsamt weiter mitteilt, gibt es eine Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung. Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter Tel.: 089/122 220 erreichbar. In der Anlaufstelle für alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Corona-Geschehen findet eine themenbezogene Weiterleitung statt. Weitere Infos finden sich unter: www.bayern.de/start-der-corona-hotline-staatsminister-dr-florian-herrmann-bieten-buergerinnen-und-buergern-schnelle-und-hilfreiche-antworten-einheitliche-anlaufstelle-fuer-alle-fragen-zum-corona-geschehen/ red