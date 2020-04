Acht neue Fälle bestätigt

Acht neue bestätigte Coronafälle meldete das Bad Kissinger Landratsamt am Dienstag. Dabei handelt es sich um sieben weibliche und eine männliche Person. Somit gibt es aktuell 110 bestätigte Coronafälle im Landkreis. "Es ist auch heute kein neuer Todesfall hinzugekommen: Es sind weiterhin acht Todesfälle von Landkreisbewohnern aufgrund von Covid-19 zu vermelden", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bislang sind damit insgesamt 189 Coronafälle bestätigt worden, aus der Quarantäne als gesund entlassen wurden 71 Menschen. 198 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Positive Tests in Luitpoldklinik

In den Heiligenfeld-Kliniken in Bad Kissingen gibt es derzeit zwei Patienten (in der Luitpoldklinik), die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Sie sind räumlich in Einzelzimmern isoliert, ihr Gesundheitszustand wird intensiv beobachtet und regelmäßig klinisch untersucht. Vier weitere Patienten wurden ebenfalls positiv getestet, konnten die Klinik jedoch bereits verlassen und befinden sich zu Hause in häuslicher Quarantäne. Die betroffenen Personen sind oder waren allesamt Anschlussheilbehandlungspatienten und stammten nicht aus dem Landkreis. Daher fallen sie auch nicht in die Landkreis-Statistik.

Daneben gibt es bei Tests in der Mitarbeiterschaft der Heiligenfeld-Kliniken drei bestätigte Fälle. Die betreffenden Personen befinden sich zu Hause in häuslicher Quarantäne, Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt. Die Heiligenfeld-Kliniken haben bereits Schutzmaßnahmen für Mitarbeiterschaft und Patienten ergriffen. Unter anderem werden ambulante Therapieleistungen ausgesetzt, Aufnahme-Checks bei medizinisch notwendigen Reha-Aufenthalten organisiert, und bei notwendigen Therapien werden die Gruppengrößen reduziert. Zusätzlich trat laut Landratsamt ein spezifischer Hygienemaßnahmenplan in Kraft.

Im Nierenzentrum Bad Kissingen MVZ gibt es inzwischen vier bestätigte Coronafälle unter den Mitarbeitern. Die weiteren Mitarbeiter wurden negativ getestet. Das Dialysezentrum steht in engem Kontakt zum Gesundheitsamt und hat umfassende Maßnahmen zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiterschaft ergriffen. Alle Dialysetermine werden unter besonderen Schutzmaßnahmen durchgeführt. Das Nierenzentrum ist erst vor Kurzem in neue Räume umgezogen, die dem neuesten Standard entsprechen und damit die Voraussetzungen für eine bestmögliche Behandlung bieten. Auch die Isolationsmöglichkeiten haben sich in den neuen Räumen deutlich verbessert.

Im Seniorenzentrum Kramerswiesen in Oerlenbach, dem Seniorenzentrum Waldenfels Bad Brückenau, dem Bürgerspital Hammelburg und dem Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen gibt es keine Veränderungen seit dem 12. April, teilt das Landratsamt weiter mit. red