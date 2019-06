Acht Kilometer durch Regnitz und Main

Zum 46. Mal zelebrierte Pater Andreas für die DLRG einen Feldgottesdienst, verbunden mit der Fahrzeugweihe für den neuen Mannschaftransporter. Viel Prominenz war gekommen, auch Gäste von anderen DLRG-Gliederungen, dem Motorbootclub Regnitz-Main und dem MSC Coburg. Am Nachmittag fand dann das traditionelle Anschwimmen der Badesaison durch den Ortsverband Bamberg-Gaustadt der DLRG statt. Es stürzten sich 73 Schwimmer am Alten Rathaus in die Fluten, auf einen etwa acht Kilometer langen Wasserweg zum DLRG-Rettungsstützpunkt in Viereth.

Vor vielen Zuschauern demonstrierten die Rettungsschwimmer damit einmal mehr ihre Einsatzbereitschaft, denn mit dem Anschwimmen beginnt auch die Wachsaison in den Freibädern und an den Flüssen durch die ehrenamtlichen Helfer der DLRG.

Bei einer Wassertemperatur von etwa 18 Grad kamen die Schwimmer nicht ins Schwitzen. Begleitet wurden die Akteure von Rettungsbooten der DLRG, der Wasserwacht und des THW, die für die Sicherheit im Wasser sorgten. Wie alljährlich beteiligten sich Mitglieder der Wasserwacht OG Bamberg, der österreichischen Wasserrettung aus Velden, der DLRG OG Hirschaid, Pottenstein, Bayreuth, Küps und aus Stuttgart-Feuerbach.

Nach drei Stunden erreichten die Schwimmer den Stützpunkt, wo der Jüngste, der Älteste und die teilnehmerstärksten Gruppen bei einer kleinen Siegerehrung ihre Pokale erhielten. Die Gruppe mit der weitesten Anreise kam aus Velden am Wöhrtersee in Österreich. red