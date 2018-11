Acht Gruppen gestalten den "Mistelfelder Advent"

Die Adventszeit steht vor der Tür! Der Gesang- und Musikverein Mistelfeld möchte deshalb am Samstag, 1. Dezember, mit seinem "Mistelfelder Advent" etwas Ruhe in die stressigen Wochen vor Weihnachten bringen. Zahlreiche Musik- und Gesangsgruppen sorgen beim Adventskonzert in der Kirche St. Andreas für ein abwechslungsreiches Programm.

In diesem Jahr werden acht Gruppen unterschiedlichster musikalischer Ausrichtung das 90-minütige Konzert umrahmen. Insbesondere Mistelfelder Akteure werden den Abend gestalten: ob das Bläserquintett mit Ehrendirigent Josef Schiepek, Fabian Brand an der Orgel oder der gemischte Chor unter Leitung von Bernd Dauer. Dauer wird auch nach einigen Jahren der Abstinenz mit dem Kinderchor "Mistelfelder Spatzen" ein Adventslied zu Gehör bringen. Bernd Krauß von den "Fidelen Musikanten" wird erstmals mit seiner Tochter Carina gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Virtuosin Susi Schliefer wird mit zwei Jungmusikerinnen an der Querflöte für einen festlichen Ohrenschmaus sorgen.

Fester Bestandteil im Konzertablauf ist bereits Pfarrer Henryk Chelkowski, der stimmgewaltig singen und an der Orgel musizieren wird. Ein weiterer Glanzpunkt wird die Gesangsgruppe der Zechgemeinschaft Neukenroth sein, die mehrstimmige Liedbeiträge darbringen wird. Bereits im letzten Jahr bezauberten die neun Frankenwäldler mit zum Teil in Mundart vorgetragenen Weisen.

Beginn des Adventskonzertes ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. madi