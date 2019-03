Acht Gesangvereine sind gegangen

Jens-Uwe Peter führt nunmehr offiziell als Vorsitzender den Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels an, nachdem er nach dem Tod von Günter Freitag das Amt kommissarisch übernommen hatte. Die problemlos verlaufenden Neuwahlen anlässlich der Hauptversammlung in der Mehrzweckhalle brachten Peter an die Spitze des Sängerkreises.

Eingangs der Versammlung stimmte der Gruppenchor der Sängergruppe Steinachtal unter der Leitung von Steffen Schiller stimmgewaltig unter anderem mit dem Lied "Ins Land der Franken fahren" auf die Versammlung ein.

Jens-Uwe Peter brachte ein Anliegen vor: Kinder sollten weiterhin zum Singen ermutigt werden. Bisher sei dies erfolgreich geschehen, denn es gebe immerhin neun Schulchöre in Stadt und Landkreis Coburg. "Gehen Sie auf die Schulen zu", war seine Aufforderung.

Geschäftsführer Hermann Neubauer zeigte indes eine negative Entwicklung auf. So sei die Zahl der Vereine von 121 auf 113 zurückgegangen, was zu einer Mitgliederabnahme von 105 geführt habe, so dass der Gesamtmitgliederbestand nicht mehr 2760, sondern nur noch 2655 betrage. Seit 2010 ist laut Neubauer ein Rückgang von 1022 Mitgliedern eingetreten. "Die Nachwuchsfrage konnte bis heute nicht gelöst werden und wird die Gremien aller Organisationseinheiten weiterhin beschäftigen müssen, denn das wertvolle Kulturgut Gesang soll auch in Zukunft erhalten bleiben", mahnte er. Hinzu komme die Überalterung mit steigender Tendenz, denn 51 Prozent der Sänger seien älter als 65 Jahre. Im Vorjahr seien es noch 47 Prozent gewesen. Neubauer erinnerte zudem an die besonderen Leistungen des verstorbenen Sängerkreis-Vorsitzenden Günter Freitag.

Kreischorleiter Markus Häßler richtete den Blick auf die Veranstaltungen 2019 und 2020. Er erinnerte unter anderem an das aktuelle Projekt Vierzehnheiligen zum Tag der Wallfahrer, an dem sich von über 100 Chören des Sängerkreises 21 gemeldet hätten. Ein Workshop sei in Planung. Die Chorjugend mit der Zielgruppe zwischen 15 und 17 Jahren sei gegründet worden. Zum Chorfest in Weiden im Juli dieses Jahres hätten sich 70 Chöre angemeldet. Ein Highlight werde im September stattfinden, das öffentliche Bespielen von Klavieren in Coburg. Ferner soll teilgenommen werden an einem Projekt mit den Nürnberger Philharmonikern, bei dem in der Meistersingerhalle Beethovens Neunte aufgeführt werden soll. Beteiligen will sich der Sängerkreis auch am Chormusical "Martin Luther King" im März 2020 in Bayreuth. Grußworte anlässlich der Versammlung sprachen Sonnefelds Zweiter Bürgermeister Claus Höcherich ("Musik ist das Tor zur Seele"), der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer ("Das Liedgut muss erhalten bleiben") und Ehrenpräsident Peter Jacobi ("Ich lobe die geleistete Arbeit"). Lothar Weidner