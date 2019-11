Acht DJs legen auf

Zur mittlerweile vierten Partyreihe "Night Motion" lädt die Jugend am morgigen Freitag ein. Die Nordhalbener Nordwaldhalle wird wieder Anlaufstelle von vielen jungen Menschen sein. Begann die Veranstaltung im Jahr 2013 noch etwas unscheinbar, so hat sie sich mittlerweile zum absoluten Highlight im Nachtleben des oberen Rodachtals etabliert.

Unter dem Motto "Night Motion: Next Chapter" gastiert mit Niels van Gogh ein Discjockey (DJ), der vor kurzem noch bei "Tomorrowland", dem bekanntesten Festival der elektronischen Musik, aufgelegt hat. Darüber hinaus kommen Liebhaber von Techno und Tech House auf dem "Second Floor" voll auf ihre Kosten.

Insgesamt stehen acht DJs zur musikalischen Unterhaltung hinter den Plattentellern. Veranstaltet wird die Party der Superlative von einigen Nordhalbener jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Ziel des Ganzen, so das Credo der Veranstalter, sind nicht primär monetäre Gründe. "Der Fokus lag immer darauf, eine Veranstaltung zu organisieren, die einmalig ist. Eine Party der Extraklasse!"

Ein Party-Erlebnis

Natürlich wollen die Verantwortlichen auch das investierte Kapital wieder erwirtschaften. Dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf dem Erlebnis der Gäste. Einfach gesagt, so die Verantwortlichen: "Wir wollen den Gästen eine Party liefern, die sie so schnell nicht vergessen". Mit den acht DJs, Shuttlebussen in zwei Landkreisen und vielen weiteren Extras ist ein gewisses Risiko nicht von der Hand zu weisen. Dennoch sind sich die Veranstalter sicher, dass es wieder ein voller Erfolg wird. miw