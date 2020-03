Acht Bürgermeister ohne Gegner

Eckehard Kiesewetter und Brigitte Krause In acht Kommunen des Landkreises konnten die "Titelverteidiger" der Auszählung der Wählerstimmen am gestrigen Sonntag gelassen entgegensehen. In den Städten Eltmann und Zeil sowie den Gemeinden Aidhausen, Bundorf, Ermershausen, Gädheim, Oberaurach und Wonfurt hatten die Bürger gestern bei der Besetzung des Chefsessels im Rathaus keine echte Wahl.

Nur der Amtsinhaber kandidierte

In ihren Orten kandidierte jeweils nur der Amtsinhaber. Dort konnte man den Verzicht auf Widerstand als Beleg für die Zufriedenheit mit der Arbeit der vergangenen sechs Jahre bewerten. Doch auch da gibt es Schattierungen, denn Wahlergebnisse mit annähernd 100 Prozent der Stimmen bleiben in der Regel auch für unangefochtene Bewerber ein Traum.

Einzigartig in den 30 Jahren

"So langweilig war's noch nie", erzählte Peter Klein aus seiner 30-jährigen Erfahrung als Wahlhelfer bei diversen Wahlen in Eltmann. Für ihn verständlich. Nachdem der Würzburger Bischof die Sonntagspflicht aufgehoben hat, fanden in Eltmann keine Gottesdienste statt. Und es ist für viele Bürger ein vertrauter Gang, nach dem Gottesdienst zur Wahl in die Stadthalle zu gehen. Diesmal waren es bis 12 Uhr 35 Stimmberechtigte, die sich eingefunden hatten. 35 von rund 290 Bürgern. Die Wahlhelfer in der Stadthalle wussten aber auch, dass von den 4200 Stimmberechtigten satte 2000 die Gelegenheit zur Briefwahl für sich in Anspruch genommen haben. Ein Rekordergebnis.