AC/DC-Rock in der Haßfurter Stadthalle

"We salute you" lassen es krachen. Die Band spielt den AC/DC-Rock am Freitag, 11. Oktober, ab 20.30 Uhr in der Stadthalle Haßfurt. Karten für das Konzert der AC/DC-Tribute-Band gibt es im Vorverkauf beim Veranstalter, dem Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefon 09521/688228. "We salute you" ist eine international besetzte AC/DC-Tributeband, die nach den Angaben des Kulturamts mit ihrer aufwendigen und authentischen Show zu Ehren der australischen Rocklegende weltweit Maßstäbe setzt. Leadsänger Grant Foster aus London, der 20-jährige Gitarrist Nick Young, der dreifache Preisträger des deutschen Rock-&-Pop-Preises, Baba Hail am Bass, und der Schlagzeuger Erwin Rieder machen die Musik. Foto: Tim Nüchter