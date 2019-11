Abzocke statt Lottogewinn

Weil ihm ein Lotteriegewinn in Aussicht gestellt wurde, ging ein Coburger in Vorleistung und beglich angebliche Gebühren für die Überweisung. Er verlor mehrere hundert Euro, erkannte aber dann den Betrug und wandte sich an die Polizei.

Angeblich Gebühren

Der 64-Jährige konnte zunächst sein Glück kaum fassen: Nachdem er schön öfter an Gewinnspielen teilgenommen hatte, erhielt er Anfang November den Anruf einer Dame, die ihm zu einem Gewinn in Höhe von 49 900 Euro gratulierte. Jedoch sollte er zunächst anfallende Gebühren in Höhe von 900 Euro vorstrecken. Hierzu kaufte der Mann sogenannte Steam-Karten und übermittelte die darauf genannten Aktivierungscodes telefonisch. Statt des Geldsegens erhielt er kurz darauf jedoch einen erneuten Anruf. Diesmal teilte ihm ein männlicher Anrufer mit, dass es sich um einen Irrtum handelte: Der Gewinn belaufe sich in Wahrheit auf 94 900 Euro. Nun sollte der Coburger ein Programm installieren, das den Tätern den Zugang zu seinem Rechner und schließlich zu den Kontodaten ermöglicht hätte. Glücklicherweise wurde der Rentner misstrauisch und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Die oberfränkische Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Betrügern:

• Wenn Ihnen am Telefon ein Gewinn versprochen wird: erkundigen Sie sich nach dem Namen des Anrufers, seiner Adresse und Rückrufnummer. Fragen Sie nach, um welches Gewinnspiel es sich handelt und notieren Sie sich alle Angaben.

• Geben Sie keine Daten wie Kontoinformationen, Vermögensverhältnisse oder Kreditkartennummern preis.

• Leisten Sie niemals Vorauszahlungen, um angebliche Gebühren, Steuern oder Notarkosten zu begleichen.

• Wenn Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit Verwandten, wenden Sie sich an Ihre Bank und die Polizei. pol