Ein 19-jährige Frau macht in einem Haushalt in Rödental ein Praktikum als Hauswirtschafterin. Im Laufe des Mittwochs war sie auch alleine in dem Einfamilienhaus. In dieser Zeit soll sie aus einem Kuvert 200 Euro in Scheinen und aus einer Spardose 20 Euro Münzgeld entwendet haben, teilt die Polizei mit. pol