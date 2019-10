Abwehr steht bei C-Jugend der TSL gut

Die C-Jugendhandballer der TS Lichtenfels haben mit einer guten Leistung in der Ü-Bezirksliga Nordost die TS Herzogenaurach mit 32:25 (16:10) bezwungen.

Die TS-Jungs fanden gut ins Spiel und tankten sich prima durch die Gästeabwehr. Vor allem Kreisläufer Finn Schröder stellte die Herzogenauracher Deckung vor große Probleme. Die Konzentration im Abschluss ließ bei der TSL allerdings zu wünschen übrig. Deshalb verkürzte der Gast nach dem 2:6-Rückstand auf 5:6 (13.). Bis zur Pause setzten sich die Jungs von Trainer Michael Macheleid dann aber wieder auf 16:10 ab.

Auch in Halbzeit 2 war die Chancenverwertung der Lichtenfelser nicht optimal. Mit guten Abwehrarbeit wurde dieses Manko jedoch kompensiert. Im TSL-Tor stand diesmal Christopher Aumüller, der eigentlich noch in der D-Jugend spielen dürfte. Trotz dessen Größennachteils parierte er gut und trug seinen Teil zum 32:25-Sieg bei. gü TS Lichtenfels: Aumüller - Max Maier, Bätz, Will (5/1), Schmidt (2), Schroeder (12/1), Voll (6), Martin Maier, Rötzer, Kliebe (4)