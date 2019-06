Abwechslung ist geboten vom Flohmarktschnäppchen bis zum Wüstenaquarell

Kunstausstellungen im Rothenberger Torturm haben begleitend zu Seßlacher Festen eine lange Tradition. Auch zum bevorstehenden Pfingstfest mit großem Flohmarkt, Schmankerln und Gänsplatzfest wird in dem ehemaligen Gefängnisturm wieder Kultur geboten: Die Geschwister Gernot Lysek und Heide Kunze-Lysek stellen ihre "Wüste(n)-Bilder" aus.

Als Botaniker und Mikrobiologe hat Gernot Lysek ein besonderes Auge für die Schönheiten und Details der Flora. In seinen Bildern verbindet der gebürtige Coburger berufliche Kenntnisse und kreative Fähigkeiten, zahlreiche Reisen durch Mittelmeer- und Wüstenländer inspirierten ihn zusätzlich.

So zeichnete er etwa botanische Raritäten: vor allem Bäume, aber auch Blumen und Pilze.

Weniger detailgetreu, mehr mit Blick für das Gestalterische arbeitet seine Schwester: Mit viel Ausdruck und kräftigem Pinselstrich malt die studierte Architektin ihre farbenfrohen Aquarelle.

Schon der Großvater der Geschwister war Maler und Bildhauer, ihr Vater zeichnete und malte Architektur.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 7. Juni, um 16 Uhr. Zur Einführung spricht Pfarrer i.R. Rudolf Borzel. Untermalt wird die Eröffnung von Waldhornduetten von Jonathan Baur und Martin Osterhammer (Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg).

Stöbern erlaubt heißt es am Pfingstsonntag, 9. Juni, wieder beim großen nicht-gewerblichen Flohmarkt in und außerhalb der Stadtmauer. Über 300 Stände erwarten die Gäste. Einbezogen wurde die Wiese zwischen Stadtmauer und Seßlacher Schule in unmittelbarer Nähe des Stadtmauerrings. "Dabei handelt es sich mit um die schönste Stelle der Stadt, mit Blick auf den Geyersberg", schwärmt Seßlachs Tourismu schefin Carolin Franz.

Bittgang

Am Sonntag schließt sich an die Eucharistiefeier um 8.45 Uhr eine Flurprozession der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer an.

Natürlich ist in der "Genussstadt" Seßlach an den Festtagen auch für Schmankerl reichlich gesorgt, ebenso wie für musikalische Unterhaltung in der Altstadt. Auf dem "Gänsplatz" (offiziell Hofmannsplatz) findet am Samstag und Sonntag das gleichnamige Fest der Stadtkapelle Seßlach statt.

Am Ende des Fests wird am späten Sonntagabend von der Seßlacher Jugend noch ein Pfingstbaum aufgestellt.