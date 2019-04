Abwechslung im Königsberger Hallenbad

In den Osterferien finden erstmalig mittwochs (17. und 24. April) Spielenachmittage im Hallenbad Königsberg statt. Von 15 bis 17 Uhr gibt es Spiele und Animation für Kinder ab dem Frühschwimmer-Abzeichen "Seepferdchen". Kleinere Kinder können in diesen Zeiten mit einer Begleitperson ebenfalls das Hallenbad besuchen. Am Karfreitag, 19. April, findet zudem von 19 bis 23 Uhr der zweite lange Sauna-Abend mit Themenaufgüssen und Frühlings-Snacks statt. Anmeldungen hierfür werden noch bis heutigen Mittwoch entgegengenommen. Am Ostersamstag, 20. April, und am Ostersonntag, 21. April, hat das Hallenbad Königsberg geschlossen. Am Ostermontag, 22. April, hat das Bad von 17 bis 21.30 Uhr geöffnet, hieß es inder Ankündigung. red