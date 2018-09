Abwasser-Zweckverband Friesenbachtal führt eine Grundgebühr ein

Bei der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal drehte sich alles um die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung. Die Einleitungsgebühren für Abwasser sinken, allerdings wird eine Grundgebühr eingeführt.

Diskussionen wegen der geplanten Neuordnung der Abwassergebühren gab es nicht. Denn zum einen war der Kalkulationszeitraum abgelaufen, eine Neukalkulation war also unumgänglich. Krux an der Situation ist, dass die Wassereinsparungen der Verbraucher nicht automatisch auch zu verminderten Kosten führen. "Wir müssen eine Grundgebühr erlassen. Nur so können wir den Einsparungen entgegenwirken", erklärte der Vorsitzende des Zweckverbandes, Bernd Steinhäuser.

Aus diesem Grund entschieden sich die Mitglieder des Zweckverbandes dafür, ab Oktober eine Grundgebühr einzuführen. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach dem Dauerdurchfluss oder dem Nenndurchfluss - je nach verwendetem Wasserzähler. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Hauptwasserzähler, wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler berechnet. Sollte es keinen Wasserzähler geben, wird der Dauerdurchfluss geschätzt.

Bei Wasserzählern mit Dauerdurchfluss beträgt die Grundgebühr zwischen 48 Euro pro Jahr bei einem Durchfluss von vier Kubikmeter pro Stunde von bis zu 100 Euro im Jahr bei einem Dauerdurchfluss von mehr als 16 Kubikmeter pro Stunde. Bei Wasserzählern mit Nenndurchfluss liegt die Grundgebühr ebenfalls in diesem Bereich.

Durch die Einführung der Grundgebühr kann die Einleitungsgebühr gesenkt werden. Aktuell beträgt die Einleitungsgebühr 1,78 Euro, in - Zukunft sinkt sie auf 1,56 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Großeinleiter mit mehr als 5000 Kubikmeter Abwasser zahlen 1,40 Euro.

Mit der Neukalkulation kommt der Zweckverband den Empfehlungen der Rechnungsprüfer entgegen. Einstimmig verabschiedeten die Zweckverbandsmitglieder die neue Satzung. Sie tritt am 1. Oktober in Kraft und gilt dann für vier Jahre.