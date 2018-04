Abtswind wirft Skarabela raus

Das ist eine Nachricht, die im Fußballland Unterfranken nur wenige verstehen: Der TSV Abtswind, Spitzenreiter in der Fußball-Landesliga Nordwest und damit auf dem Weg in die Bayernliga zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, hat am Montag seinen erfolgreichen Cheftrainer Petr Skarabela von seinen Aufgaben entbunden. In den letzten sieben Saisonspielen wird Thorsten Götzelmann, der in jüngerer Vergangenheit schon zwei Jahre in Abtswind als Trainer der ersten Mannschaft gearbeitet hat, die Verantwortung an der Seitenlinie haben. Skarabela fühlt sich als Opfer, weil er seine sehr gute Arbeit nicht zu Ende führen kann.

Seit Sommer 2016 ist Petr Skarabela, der als Spieler eine erfolgreiche Zeit in der 2. Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth hatte, als Trainer beim TSV Abtswind tätig. Der 50-Jährige, der in Neustadt an der Aisch wohnt, zeigte sich völlig überrascht. Ausschlag soll die 1:4-Heimniederlage gegen die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach am Samstag gegeben haben: "Natürlich hatten wir uns in diesem Spiel mehr erwartet. Aber auch unser ärgster Konkurrent um die Meisterschaft, der ASV Vach, hat nur unentschieden gespielt. Wir sind nach wie vor Erster mit drei Punkten Vorsprung. Daher kann ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Für mich ist das eine große Enttäuschung, denn jetzt kann ich die Mannschaft nicht mehr in die Bayernliga führen”, so Skarabela auf Nachfrage. Der hatte mit Sportchef Christoph Mix per Handschlag schon einen Vertrag für die kommende Saison vereinbart. dme