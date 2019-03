Abteilungsleiter Metz zum Derby-Remis: "Protest hin oder her - wir sind selbst schuld"

Christoph Böger Der Stachel der Enttäuschung sitzt immer noch tief. Die Handballer der HSG Rödental/Neustadt warfen am Samstagabend all ihre Trümpfe im Titelrennen leichtfertig weg. Nach dem 22:22-Unentschieden im Prestigeduell gegen Derby-Rivale SG Bad Rodach/Großwalbur ist die Bezirksoberliga-Meisterschaft und der damit verbundene Direkt-Aufstieg in die Landesliga in weite Ferne gerückt.

Bayreuth mit besseren Karten

HaSpo Bayreuth II, aufgrund des besseren direkten Vergleiches neuer Spitzenreiter und Hauptprofiteur des unerwarteten Ausrutschers des Fusionsklubs, hat nämlich ausschließlich noch Pflichtaufgaben gegen "Kellerkinder" vor der Brust. Und auch der unmittelbar nach dem Duell in der Thermalbadstadt auf dem Spielberichtsbogen formulierte Protest der HSG wird aller Voraussicht nach nichts an der ärgerlichen Ausgangslage ändern.

Der letzte Strohhalm

Während die offizielle Beschwerde der Gäste für manch enttäuschten Spieler, Fan und Funktionär so etwas wie der letzte Strohhalm im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Bayreuthern bedeutet, stuft HSG-Abteilungsleiter Daniel Metz vier Tage nach dem Remis in der gut besuchten und stimmungsgeladenen Bayernhalle diesen "Hoffnungsschimmer" realistisch ein: "Ich denke, der Protest wird relativ schnell abgelehnt. Wir haben da keine großen Erfolgsaussichten."

Folgendes war passiert: In der hektischen Schlussphase eroberten die Rödentaler dank einer Manndeckung und eines provozierten Schrittfehlers 25 Sekunden vor der Schlusssirene den Ball. Den schnellen Freiwurf pfiffen die Schiedsrichter zurück, weil er eineinhalb Meter vom Tatort entfernt ausgeführt wurde. Wertvolle Zeit ging verloren. Trotzdem kamen die Oeslauer - inzwischen mit dem siebten Feldspieler auf der Platte - durch Moritz Weitz noch ins Eins-gegen-Eins. Ein Foul - ein Pfiff. Doch es gab nur Freiwurf statt eventuell die Blaue Karte und Siebenmeter, was in der Schlussminute nicht selten passiert. Und erneut wurde die Zeit nicht gestoppt, obwohl die Gäste Zeitverzögerung reklamierten.

Die Spieler sahen tatenlos zu, wie die verbleibenden zehn Sekunden runterliefen. Der letzte, verzweifelte und zwangsläufig direkt ausgeführte Freiwurf verpuffte wirkungslos. Die Unparteiischen, die aus Sicht der Gäste ohnehin in der Crunchtime mehrere nicht nachvollziehbare Entscheidungen zugunsten der Gastgeber trafen, darunter nach Meinung der Rödentaler und Neustadter Spieler auch mehrere regelkonforme HSG-Tore aberkannten, waren in diesen Momenten für die vielen enttäuschten Rödentaler Fans die absoluten Buhmänner.

Tatsachen-Entscheidungen

Doch inzwischen haben sich die Gemüter auch bei der HSG wieder beruhigt: "Protest hin oder her - wir sind selbst schuld. Fast jeder Spieler hat große Chancen liegengelassen", gibt Daniel Metz unumwunden zu. Der Abteilungsleiter und selbst Mitspieler spricht von Tatsachen-Entscheidungen der Referees. Einen Regelverstoß werde man nicht nachweisen können.

Die Situationen wurden gleich am Samstagabend bei einem Mannschaftsessen noch einmal aufgearbeitet. Aber nicht nur bei dieser spontanen Frustbewältigung mit dem "einen oder anderen Bierchen zu viel" (O-Ton Metz), sondern auch im Dienstagstraining beschwuren Spieler und Funktionäre schon wieder den Teamgeist.

Trainerfrage wird bald geklärt

Die Saison werde jetzt ordentlich zu Ende gespielt - geplant sind abschließende Siege - und bereits in den nächsten Tagen will die HSG Rödental/Neustadt die personellen Weichen für die neue Saison stellen. Das Trainer-Dreigestirn Nils Greiner, Stefan Fladt und Christoph Schuhmann soll sich dann mit der Abteilungsleitung über die künftige Ausrichtung einig werden. Aller Voraussicht nach geht das Team auch in der nächsten Saison wieder in der ungeliebten Bezirksoberliga auf Torejagd.