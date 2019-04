Abstufung der B 173 Thema im Gemeinderat

Am heutigen Mittwoch findet im Rathaus um 19 Uhr eine Gemeinderatssitzung statt. Hier stellt das Ing.-Büro SRP die Maßnahmen an den Oberflächenwassereinleitungsstellen vor. Behandelt wird ein Bauantrag auf Umbau des Obergeschosses zu Ferienwohnungen im Seminargebäude mit Gastraum in Redwitz. Weiter steht der Antrag auf Änderung des Gewerbegebietes Austraße in Mannsgereuth in ein Misch- oder Wohngebiet an. Ein weiteres Thema ist der Selbstbindungsbeschluss für das Förderprogramm "Innen statt Außen". Bezüglich der Abstufung B 173 alt steht der Antrag des Straßenbauamtes Bamberg auf ausdrückliche Übernahmeerklärung durch die Gemeinde an. Bekanntgaben und Angaben schließen den öffentlichen Teil. che