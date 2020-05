Abstrichaktion soll Klarheit verschaffen

Am Regiomed-Klinikum Hildburghausen begann diese Woche mit einer großen Abstrichaktion: Rund 500 Beschäftigte, darunter auch die Mitarbeiter des Medizinischen Versorgungszentrums und des Rettungsdienstes in Hildburghausen sowie die vor Ort tätigen Mitarbeiter der Service GmbH und alle knapp 70 Patienten, die aktuell im Klinikum Hildburghausen stationär behandelt werden, werden jetzt auf das Virus getestet. Mit den ersten Ergebnissen rechnet man im Laufe der kommenden Woche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Wochenende war die Notaufnahme vorübergehend von der Rettungsleitstelle abgemeldet, blieb aber offen, um lebensbedrohlich erkrankte Patienten, die direkt vor Ort Hilfe suchten, weiterhin versorgen zu können. Seit Montag ist sie wieder angemeldet. Notfälle können also wieder in vollem Umfang versorgt werden. Planbare Eingriffe werden bis auf Weiteres ausgesetzt.

"Am Klinikum Sonneberg haben die umfangreichen Tests von Mitarbeitern und Patienten entscheidend dazu beigetragen, dass wir gemeinsam mit dem Landkreis die Situation dort in den letzten zwei Wochen gut in den Griff bekommen haben", erklärt Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. "Wenn wir jetzt am Klinikum Hildburghausen genauso vorgehen, bin ich guter Dinge, dass wir eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern können."

In einer Pandemie gebe es keine 100-prozentige Sicherheit, so die Mitteilung. So wurde am Montag am Klinikum Hildburghausen eine Patientin wegen einer anderen Erkrankung aufgenommen. Sie wurde vorsorglich abgestrichen, da sie aus einer Senioreneinrichtung kam, aber nicht auf der Covid-19-Verdachtsstation isoliert, da sie keine Symptome zeigte und kein Kontakt zu einer infizierten Person bekannt war. "Leider war das Testergebnis am nächsten Tag dann wider Erwarten positiv", erklärt Krankenhausdirektor Christian Grüßing die Ausgangslage.

Daraufhin habe man alle Kontaktpersonen ans Gesundheitsamt gemeldet und umgehend Tests bei den betreffenden Mitarbeitern durchgeführt. 30 Beschäftigte wurden abgestrichen, davon waren drei positiv. "Zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab in Hildburghausen haben wir aus diesem Grund nun die große Abstrichaktion beschlossen." red