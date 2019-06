Abstraktes und Ähren mit links

Gemälde sind immer auch Ausdruck der Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen dessen, der die Bilder schuf. Umso mehr "Leben" steckt in einer Ausstellung, deren Entstehungsgeschichte mehr als eine Generation umfasst. Unter dem Motto "Mein Weg - eine Retroperspektive über 30 Jahre" präsentiert die Stegauracherin Lore Weiler im Kutzenberger Festsaal viele ihrer Werke von den 1980ern bis heute.

Bei der feierlichen Vernissage wurde deutlich, dass sich die Künstlerin immer wie neu erfindet, keine Herausforderung scheut und ihre Arbeiten eine Liebeserklärung an die verschiedenen Stilrichtungen versinnbildlichen.

"Lieder ohne Worte" heißt passend das Stück von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das Lea Giessler von der Heinrich-Faber-Musikschule am Klavier als gelungene Einstimmung darbot. Denn vieles "spricht" aus dem Bildern Lore Weilers, die die Malerei 1986 zunächst als beruflichen Ausgleich für sich entdeckte. Die Wirkung dieses oder jenes Bildes verbal zu deuten, würde der Kunst an sich und in diesem Falle der Malerei nicht gerecht.

Dies versuchte Kunsthistoriker Matthias Liebel als Laudator der Vernissage im Anschluss an die offizielle Eröffnung durch Bezirksrat Thomas Nagel deshalb auch erst gar nicht. Mit einer schillernden Rede skizzierte Liebel das künstlerische Wachsen Weilers, die schon bei ihren ersten Werken in den 1980ern die Herausforderung nicht scheute. Sie begann nämlich, wie er ausführte, mit der Hinterglasmalerei, die ein seitenverkehrtes Malen und eine genaue Vorstellung vom vollendeten Werk erfordert.

1990 begann Weiler mit der Aquarellmalerei, detailgetreu, wie im Falle des Bildes "Libelle" zuweilen sogar fotorealistisch. Die Künstlerin blieb in ihrer Entwicklung nie stehen, wie der Laudatio zu entnehmen war. Nachdem sie 2004 zur Acrylmalerei fand mit ihren von Liebel betonten vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, legte sie ab 2008 ihren künstlerischen Fokus auf die Abstraktion. "Die Schule des Gegenständlichen zu durchlaufen, halte ich für unabdingbar, um später überzeugend Werke im Bereich des Abstrakten schaffen zu können", betonte Liebel und nannte hier große Vorbilder wie Picasso und Mondrian, bei deren künstlerische Vita eben jenen Verlauf nahm.

"Kunst kommt nicht von Können, wohl aber setzt Kunst Können voraus, ich würde es auf die Formel bringen ,Kunst ist Können plus X'", so Liebel weiter. Er hob das wohldurchdachte Arbeiten der Stegauracherin hervor. "Schnelles Dahinpinseln lehnt sie ab." Seit zehn Jahren kenne er Lore Weiler. Er sei von Anfang an beeindruckt gewesen von der expressiven Kraft ihrer Bilder. "Mit zunehmenden Schaffensjahren sind ihre Gemälde noch ausdrucksstärker geworden, noch vielschichtiger, noch tiefgründiger", hieß es weiter.

Der Laudator zog verbal den Hut vor Weiler, die selbst eine Verletzung 2012 nicht aus der Bahn warf. Als sie damals für eine geraume Zeit ihre rechte Hand - sie ist Rechtshänderin - nicht benutzten konnte, ließ sie mit ihrer linken Hand eine Reihe klein- und mittelformatiger Arbeiten entstehen, die ebenfalls Teil der Ausstellung sind wie beispielsweise das Werke "Ähren mit links".

Die Öffnungszeiten

Weiler selbst dankte allen, die diese Ausstellung mit ermöglicht haben. Sie hoffe, dass ihre Werke die Fantasie anregen - ihren abstrakten Bildern habe sie daher ganz bewusst keine Titel gegeben - sowie zum Beobachten einladen und vor allem verweilen lassen. "Es gibt auf Bildern mehr zu sehen als Farben und Formen, im Vorbeigehen wird ein Bild nicht erfasst", appellierte sie daran, sich Zeit zu nehmen.

Genau das taten die Besucher, erfreuten sich am "Traum von Afrika", Stadtansichten von Toronto, Schilfszenen und kamen ins Erzählen, was dieses oder jenes abstrakte Werk in ihnen an Empfindungen auslöst. Die "Retroperspektive über 30 Jahre" im Kutzenberger Festsaal ist noch bis zum 23. Juni täglich von 14 bis 17 Uhr zu sehen.