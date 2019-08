Abstimmungshelfer werden gesucht

Die Stadt Münnerstadt sucht für den Bürgerentscheid zum Thema Hallenbad am Sonntag, 20. Oktober, freiwillige Abstimmungshelfer. Die Abstimmungshelfer kümmern sich in den Abstimmungslokalen um den reibungslosen Ablauf der Stimmabgabe (Überprüfung der Personalien, Ausgabe der Stimmzettel) und sind für die anschließende Stimmauszählung zuständig.

Abstimmungshelfer kann jeder Deutsche oder Unionsbürger werden, der am Abstimmungstag mindestens 18 Jahre alt ist. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die beim Bürgerentscheid mithelfen möchten, werden gebeten, sich schnellstmöglich im Rathaus der Stadt Münnerstadt, Bürgerservicebüro, per Mail an buergerservice@muennerstadt.de oder unter der Telefonnummer 09733/810 534 zu melden. sek