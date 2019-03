Abstimmung über Bilder für Ferienspaß-Programm

Das Voting zum Malwettbewerb für das Ferienspaß-Programm 2019 mit dem Motto "Mit Vollgas in die Zukunft" hat begonnen. Bis zum 24. April kann sowohl online als auch mit einem Stimmzettel in den Ausstellungsräumen unter den zahlreichen Kunstwerken abgestimmt werden.

Viele Bilder zur Auswahl

Bereits zum zwölften Mal hat die Stadtjugendarbeit einen Malwettbewerb für das Titelbild des Ferienspaß-Programmheftes aufgerufen. Zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler sind dem Aufruf gefolgt und haben ihre kreativen Bilder zum Thema "Mit Vollgas in die Zukunft" eingesandt. Unter www.badkissingen.de/Malwettbewerb kann jetzt bis zum 24. April über das Titelbild abgestimmt werden. Zusätzlich werden alle Kunstwerke auch an folgenden Orten öffentlich und im Original ausgestellt: Bis 5. April im Jugend- und Kulturzentrum, Geschwister-Scholl-Platz 4, Bad Kissingen, sowie vom 9. April bis 23. April im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße, Bad Kissingen. Die Betrachter können dort per Stimmzettel ihren persönlichen Favoriten wählen. Zu gewinnen gibt es neben dem Abdruck des Kunstwerkes auf dem Cover des Ferienspaß-Programmheftes den Sonderpreis, alle Ferienangebote der Stadtjugendarbeit Bad Kissingen kostenlos zu nutzen. red