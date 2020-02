Abstimmen online im Internet üben

Die Kommunalwahlen gelten als die kompliziertesten Wahlen Bayerns. Die Stadt Hammelburg bietet den Service an, per Mausklick auf diesem Musterstimmzettel so zu tun, als würden Sie heute schon den Stadtrat wählen. Das Besondere daran: Der interaktive Wahlzettel zeigt an, wie viele Stimmen noch vergeben werden können und ob der Stimmzettel so gültig wäre, heißt es in einer Mitteilung. Diese Möglichkeit kann man nutzen, um bei der Briefwahl einen gültigen Stimmzettel auszufüllen.

Stimmzettel anonym

Und so geht es: Es stehen Ihnen 24 Stimmen zu. Dabei ist zu beachten, dass nicht mehr als drei Stimmen je Kandidat vergeben werden dürfen. Alle darüber hinaus verteilten Stimmen werden ungültig. Kandidaten von einer Liste zu streichen ist ebenfalls möglich. Beim Kumulieren verteilen Sie mehrere Stimmen innerhalb einer Liste.

Durch Panaschieren verteilen Sie Ihre Stimmen auf Kandidaten unterschiedlicher Listen. Durch Klicken auf die Listenkreuzfelder oder die Bewerberkreuzfelder können Sie Stimmen vergeben oder entfernen. Sie können den Stimmzettel so oft durchklicken wie Sie möchten. Die Daten werden weder gespeichert, noch verarbeitet - der Stimmzettel ist anonym.

Die Adresse lautet: https://www.hammelburg.de/images/fachgebiet/Amt_4/wahlen/Probestimmzettel/stimmzettel.html. red