Abstiegskrimi beim VfR

Dreimal treffen am Sonntag die sechs Vereine aus dem Kreis Kronach in der Kreisklasse 2 direkt aufeinander. Brisant wird es vor allem in Schneckenlohe, wenn der SSV Ober-/ Unterlangenstadt im Abstiegskampf bei "Lila Wöfft" antritt. Ebenso spannungsgeladen wird das Derby zwischen dem TSV Küps und dem VfR Johannisthal, der an diesem Wochenende gleich zweimal ran muss.



Freitag, 18.15 Uhr

Schwabthaler SV -

VfR Johannisthal

Der Tabellenführer Johannisthal (50 Punkte) ist zunächst im Spitzenspiel beim Schwabthaler SV (4. Platz/38 Punkte) gefordert. Der Topstürmer der Liga, Christopher Schaller (28 Tore), trifft beim VfR auf die stabilste Defensive der Kreisklasse (19 Gegentore) und wird sein ganzes Können aufbringen müssen, um die seit 15 Spielen ungeschlagenen Gäste zu überwinden. Bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel klappte dies bereits einmal.



Sonntag, 15 Uhr

TSV Küps - VfR Johannisthal

Die Johannisthaler müssen bereits zwei Tage später wieder zum Derby in Küps (11./26) antreten. Nach einem Auswärtssieg in Obersdorf und einem Punktgewinn beim FC Schwürbitz geht der TSV gestärkt aus dem Osterwochenende und will auch dem Lokalrivalen ein Bein stellen. Das 6:4 für Johannisthal im Hinspiel lässt schon mal auf ein weiteres spannendes Derby hoffen.



VfR Schneckenlohe -

SSV Ober-/Unterlangenst.

Es ist das Duell der beiden Sorgenkinder der Liga. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge mussten sich die Gäste (15./11) am Montag in Altenkunstadt knapp geschlagen geben. Der VfR (16./8) kassierte indes sechs teilweise hohe Pleiten in Serie. Ein 2:2 wie im Hinspiel wird beiden Mannschaften in dieser wichtigen Partie um den Klassenerhalt wenig helfen.



Sonntag, 15.30 Uhr

SV Fischbach -

TSF Theisenort

Beide Mannschaften waren am Ostermontag spielfrei. Der SV Fischbach (8./33) steht zwar im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, will aber nach zwei Niederlagen in Folge wieder punkten. Auch die Gäste (3./39) haben sich mit zwei Remis einen besseren Start nach der Winterpause gewünscht und drohen, den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. dob