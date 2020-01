Abstiegskampf nach Titel

Bei der Jahresversammlung der Sportfreunde Unterpreppach im Sportheim wurden zahlreiche Personen geehrt. Der Vorsitzende Dominik Präger, die Spielleiter und der Kassier gaben Rechenschaftsberichte ab.

In seinem Bericht ging Vorsitzender Dominik Präger auf Aktivitäten, Anschaffungen, auf den sportlichen Bereich sowie die Mitgliederentwicklung ein. Umkleidekabinen wurden renoviert, für Sportplatzpflege wurden fast 9000 Euro ausgegeben und ein neuer Beamer wurde angeschafft, wie er darlegte. Ausblickend sagte er, dass heuer erstmals ein Beer-Pong-Turnier am 17. April stattfinden wird und an eine "Fahrt ins Blaue" gedacht ist. Auf die Mitgliederentwicklung eingehend sagte der Vorsitzende, dass der Stand um drei gegenüber dem Vorjahr auf 317 Personen zurückgegangen sei.

Kassier Christian Rauscher legte einen detaillierten Kassenbericht vor. Aufgrund mehrerer Anschaffungen und Auslagen schloss das Jahr mit einem Minus ab. Heinrich Seuß und Günter Dietz hatten die Kasse geprüft und fanden alles in Ordnung.

Für die Erste und Zweite Mannschaft gab Spielleiter Berthold Schor Berichte. "Höhepunkt war im abgelaufenen Spieljahr die Meisterschaft unserer Ersten Mannschaft mit Spielertrainer Konstantin Körner in der Kreisklasse und der damit verbundene Direktaufstieg in die Kreisliga", sagte Schor. Und weiter: "Nach acht Spieltagen lagen wir voll im Soll und im Mittelfeld der Kreisliga", so Schor. Dann sei es abwärts gegangen, weil viele Leistungsträger fehlten, so dass die "Erste" zur Winterpause auf dem letzten Platz überwintern musste. "Es wird schwer werden, sich nach vorne zu kämpfen, aber die Spieler und Trainer Jürgen Lutsch wollen nichts unversucht lassen, um zumindest noch den Relegationsplatz zu erkämpfen", sagte der Spielleiter.

Lutsch wird auch in der kommenden Saison die Mannschaft trainieren.

Die Zweite Mannschaft stieg von der Kreisklasse in die A-Klasse ab. Auch in der laufenden Saison in der A-Klasse läuft es nicht wunschgemäß. "Manche Spieler sind lustlos bei der Sache, fehlen beim Training und auch die Personaldecke macht uns zu schaffen", sagte Berthold Schor. Hier richtete er einen besonderen Dank an Spieler der AH-Mannschaft, die aushelfen.

Der Abstieg dürfte nach den Worten des Spielleiters in diesem Jahr indes kein Thema sein. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie es mit der Zweiten Mannschaft weitergehen kann", schloss Schor.

Zu den Ehrungen war auch Gerald Makowski, Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Haßberge im Bayerischen Landessportverband (BLSV), gekommen, um zusammen mit Vorsitzendem Dominik Präger und Ehrenamtsbeauftragtem Alfred Heinemann die Ehrungen vorzunehmen. Makowski stellte die Aufgaben des BLSV im Kreis Haßberge vor.

Die Ausgezeichneten

Von den Sportfreunden wurden geehrt: Roland Derra (25 Jahre Zugehörigkeit) und für jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft: Reinhilde Friedl, Waltraud Gütlein, Christl Habermann, Lore Klein, Johanna Peschke, Anita Platzer, Ruth Zink, Werner Florschütz. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Herbert Güßbacher.

Für acht Jahre Funktionärstätigkeit im Jugendbereich erhielt Frank Schmul eine Ehrung vom Bayerischen Fußballverband. Die BLSV-Ehrungen für Tätigkeiten bei den Sportfreunden Unterpreppach bekamen Michael Walz (fünf Jahre), Ingo Heinemann, Frank Ludewig, Christian Rauscher und Berthold Schor (15 Jahre). Herbert Dickert, "die gute Seele des Vereins", wurde für seine 35-jährige Funktionärstätigkeit für den Verein ausgezeichnet. hw