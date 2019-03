Abstiegskampf in der Kreisliga Coburg: Haßberg-Teams sind mitten drin

In der Fußball-Kreisliga Coburg geht es für die Teams aus den Haßbergen ans Eingemachte. SV Heilgersdorf (13./19), TV Ebern (10./23), TSV Pfarrweisach (8./25): Alle drei Teams stecken noch mitten im Abstiegskampf, wenngleich die Tabellensituation ein anderes Bild suggeriert. In der Kreisklasse Itzgrund marschiert Unterpreppach weiter an der Spitze, während die SG Eyrichshof/Ebern um den Ligaverbleib kämpft.

Kreisliga Coburg

TV Ebern - SV Türk Gücü Neustadt

Nach dem starken Auftritt des TV Ebern mit dem 4:3-Auswärtssieg zur Fortsetzung der Rückrunde beim TSV Staffelstein geht es heute um 15 Uhr zu Hause gegen Türk Gücü Neustadt. Die Mannschaft hat eine gute Vorbereitung absolviert und zeigt sich in erstaunlich guter Verfassung. Trotz des Dreiers gegen den TSV sind die Eberner im Abstiegskampf keinesfalls aus dem Schneider, fünf Punkte Vorsprung sind nicht wirklich ein Ruhepolster. Das Spiel der Gäste fiel am letzten Wochenende den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer.

SV Heilgersdorf - VfB Einberg Nach der 0:3-Niederlage bei der Reserve des FC Coburg muss der SV Heilgersdorf zu Hause gegen den VfB Einberg noch eine Schippe drauf legen. Zwar hatten die Heilgersdorfer ihre Möglichkeiten, ließen sie jedoch zu oft ungenutzt liegen und scheiterten auch am gut aufgelegten FC-Keeper. Doch auch in der Abwehr schlichen sich Fehler ein, die der Gegner rigoros bestrafte. Mit dem VfB Einberg läuft eine spielstarke Mannschaft auf, für die es nach dem Spielausfall zuletzt der Auftakt in das Restprogramm ist. Die Gäste rangieren auf dem siebten Tabellenplatz, zu den Abstiegsrängen sind es jedoch nur sieben Punkte Vorsprung. Somit werden die Gäste alles in die Wagschale werfen, um nicht ohne Punkte nach Hause zu fahren.

TSV Pfarrweisach - TSV Staffelstein

Auch der TSV Pfarrweisach muss aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Zwar beträgt der Abstand derzeit noch sieben Punkte auf die unliebsamen Ränge, doch sind diese im Zweifelsfall auch schnell aufgebraucht. Im Heimspiel täte den Mannen um Spielertrainer Schneidawind ein Dreier gut. Mit den Gästen aus Staffelstein stellt sich ein äußerst unbequemer Gegner vor, der trotz der letztwöchigen Heimniederlage gegen Ebern in der Lage ist, den Gastgebern weh zu tun. Somit ist bei den Platzherren, die mit einer 0:1-Niederlage bei der TSG Niederfüllbach starteten, eine kompakte Mannschaftsleistung gefragt.

Kreisklasse 3 Itzgrund

SF Unterpreppach - TSV Meeder II

Bestens aus den Startlöchern ist nach der Winterpause Tabellenführer Unterpreppach mit dem 5:0-Auswärtserfolg in Cortendorf gekommen. Nun stellt man sich erstmals vor heimischer Kulisse gegen den TSV Meeder II vor, für den es die erste Begegnung nach der langen spielfreien Zeit ist. Auch diese Aufgabe sollte für die Gastgeber lösbar sein, auch wenn Vorsicht gegen den Tabellensechsten angesagt ist.

SG Eyrichshof - TSV Cortendorf

Große Bedeutung kommt dem Kellerderby der SG Eyrichhsof zu. Stark ersatzgeschwächt setzte es am vergangenen Wochenende eine 0:5-Pleite in Scherneck. Sowohl die SGE als auch Cortendorf sind mitten im Abstiegskampf, wobei die Eyrichshofer drei Punkte vor dem TSV liegen. Doch auch die Gäste wissen, was Sache ist.

SV Hafenpreppach - Spvg Eicha

Auf den SV Hafenpreppach kommt mit der Spvg Eicha, derzeit Dritter mit zwei Zählern Rückstand auf die Spvg Ahorn, ein schwerer Brocken zu. Doch ist man bei den Gastgebern auch jederzeit in der Lage, zu gewinnen: Das hat Hafenpreppach in der Vorrunde mehr als einmal unter Beweis gestellt. di