Abstiegsduell in Ebensfeld

Vor dem 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West sind die beiden ersten Plätze vergeben. Einzig die Meisterschaft wird noch zwischen dem FC Eintracht Bamberg (62 Punkte) und dem FC Coburg (58) ausgefochten. Im Abstiegskampf steckt an den verbleibenden fünf Spieltagen noch einige Brisanz. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Lichtenfelser Landkreisteams TSV Ebensfeld (13./24 Punkte) und SpVgg Lettenreuth (12./28) direkt aufeinander. Vor einer hohen Hürde steht die SpVgg Ebing (10.) im Heimspiel gegen den Dritten DJK Bamberg II.



SpVgg Ebing - DJK Bamberg II

Einiges wegzustecken hatten die Ebinger nach der 1:7-Schlappe am Mittwoch beim FC Coburg. Diese gilt es, aus den Köpfen zu bringen und Lehren daraus zu ziehen. Denn mit der Bayernliga-Reserve aus Bamberg kommt eine Mannschaft ins Seestadion, die ebenfalls die spielerische Komponente bevorzugt. Die Schützlinge von DJK-Trainer Jupp Nagel können befreit aufspielen. Der Abstand der Jungs von Heimtrainer Heiner Dumpert zum besten Relegationsrang beträgt zwar sieben Punkte, doch aus dem Schneider sind die Hausherren deshalb noch nicht. Die Ebinger wollen zu ihrer alten Leistungsstärke, der mannschaftlichen Geschlossenheit zurückzufinden und mit der Wiederholung des 1:0-Hinspielsieges dem Ligaverbleib einen Schritt näherkommen.



TSV Ebensfeld -

SpVgg Lettenreuth

Nach zwei Niederlagen innerhalb von nur vier Tagen stehen die Ebensfelder unter Druck. TSV-Trainer Klaus Gunreben kritisierte nach dem 0:3 vom Mittwoch in Oberhaid: "Wir haben unsere Leistungsgrenze diesmal nicht erreicht." Die aber ist notwendig, um Spiele zu gewinnen. Mit den Lettenreuthern erwarten die Gastgeber einen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste sind ein ernsthafter Anwärter für den direkten Ligaerhalt geworden. Doch in den letzten beiden Matches gingen die Mannen von Trainer Florian Eberth leer aus. Die SpVgg, die das Hinspiel mit 4:1 für sich entschieden hat, will beim TSV punkten und den Konkurrenten auf Distanz halten. Die Ebensfelder liegen vier Zähler hinter Lettenreuth und wollen aufschließen. gefa