Abstieg des Kronacher SK rückt immer näher

In der Schach-Landesliga Nord gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Mannschaften um den Titel, denn Kareth-Lappersdorf und Herzogenaurach liegen punktgleich lediglich durch einen halben Brettpunkt getrennt an der Spitze. Schwandorf, Schweinfurt und Bamberg I sollten bereits zu weit abgeschlagen sein, um noch eingreifen zu können.

Am Tabellenende scheint der Zug für den Kronacher SK nach der Niederlage in Klingenberg endgültig abgefahren zu sein, auch wenn Forchheim und Erlangen ebenfalls zu keinem Mannschaftspunkt kamen.

Landesliga Nord

SK Klingenberg - Kronacher SK 5:3

Beim alten Rivalen in Klingenberg setzte es für die Kronacher "Erste" eine knappe Niederlage, die bei besserer Chancenverwertung vermeidbar gewesen wäre. Frank Baumgärtner überraschte seinen Gegner Bernd Zöller mit dem selten gespielten "Londoner System" und nahm die angebotene Punkteteilung an. Edgar Stauch neutralisierte mit den schwarzen Steinen die Angriffsbemühungen von Tobias Kuhn und erreichte ebenfalls ein Remis.

Im Duell der Routiniers ließ Walter Lechleitner gegen den früheren Erlangener Bundesligaspieler Walter Strobel eine gute Möglichkeit aus, um in Vorteil zu kommen, geriet nach einem Figurenopfer seines Gegners in eine unangenehme Stellung und musste wenig später aufgeben.

Johannes Renner wählte mit Schwarz eine scharfe Eröffnung, ließ dann zu Beginn des Mittelspiels eine gute Chance auf Gegenspiel aus und musste sich dem kraftvollen Spiel seines Gegners Robert Link geschlagen geben. Seine derzeit starke Form stellte einmal mehr Nico Herpich unter Beweis, der gegen den Klingenberger Top-Scorer Jürgen Wambach einen Bauern opferte, den dadurch generierten Druck in der Folge aufrechthielt und dank seiner aktiven Figuren Material und die Partie gewann.

Haarscharf am ersten Saisonsieg schrammte Alex Becker gegen Klaus Kraich vorbei. Nach starker Eröffnungsbehandlung besaß der Kronacher zwei Mehrbauern, büßte seinen Vorteil aber wieder ein und musste sich mit dem halben Punkt zufriedengeben. Tobias Pfadenhauer wartete mit einer soliden Leistung und überraschenden Eröffnungswahl auf und einigte sich gegen "Vielspieler" Klaus Link in einem ausgeglichenen Turmendspiel auf ein Unentschieden.

Die längste Partie des Tages fand am Spitzenbrett zwischen Tobias Becker und Fabian Englert statt. Der Klingenberger Internationale Meister hatte in einer Partie mit Chancen für beide Seiten das bessere Ende für sich. In zwei Wochen steht für die Kronacher "Erste" das vorletzte Saisonspiel beim Tabellennachbarn Forchheim an. hn/es Ergebnisse: Englert - T. Becker 1:0, Kuhn - Stauch remis, Kraich - A. Becker remis, Strobel - Lechleitner 1:0, Wambach - Herpich 0:1, Link - Pfadenhauer remis, Zöller - Baumgärtner remis, Link - Renner 1:0.