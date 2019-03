Absteiger SV Friesen feiert seinen ersten Saisonsieg kräftig

Die Höchststrafe mit 9:0 erteilten die Herren des SV Rothenkirchen in der Bezirksliga dem ATSV Oberkotzau und steuern mit großen Schritten dem Titelgewinn entgegen. In einem spannenden Kreisduell behielt der DJK/SV Neufang gegen den SV Hummendorf die Oberhand.

Obwohl der Abstieg des SV Friesen feststeht, wurde der erste Saisonsieg gegen den TV Rehau kräftig gefeiert. Der TSV Stockheim hielt den TTC Köditz nieder und schloss damit das erfolgreiche Abschneiden von drei Kronacher Teams gegen die Vertreter aus dem Landkreis Hof ab.

Bezirksliga Herren

SV Rothenkirchen - ATSV Oberkotzau 9:0

Der SV zeigte den Gästen deutlich auf, wer Herr im Hause ist. Der Ehrenpunkt für Oberkotzau wäre in einem Doppel möglich gewesen, doch David Scherbel und David Lutz drehten nach dem 1:2-Satzrückstand den Spieß noch um. In den sechs Einzeln gab nur Oliver Reinhardt einen unbedeutenden Satz ab.

Ergebnisse: Girke/Hammerschmidt - Wietzel/Köstner 3:0, Scherbel/Lutz - Peckelhoff/Raithel 3:2, Reinhardt/Gehring - Reissmann/Köstner 3:1, Scherbel - Wietzel 3:0, Girke - Peckelhoff 3:0, Reinhardt - Raithel 3:1, Gehring - Reissmann 3:0, Hammerschmidt - Köstner 3:0, Lutz - D. Köstner 3:0.

DJK/SV Neufang - SV Hummendorf 9:6

In diesem knapp über drei Stunden dauernden Match ging es gleich zehn Mal in den Entscheidungssatz, wobei jede Seite fünf Paarungen gewann. Nach dem zwischenzeitlichen 4:4 verschaffte sich Neufang durch die Brüder Bastian und Michael Kolb einen Zwei-Punkte-Vorsprung. Da in den folgenden drei Einzeln für Hummendorf Günter Scheiblich und Klaus Trukenbrod punkteten, stand nach dem damit einhergehenden 7:6 das Treffen noch auf der Kippe. Doch in der Schlussphase ließ Rollstuhlfahrer Sebastian Kotschenreuther nichts anbrennen und der junge, ungeschlagen gebliebene Bastian Kolb bewies, dass er mehr als nur Ersatz war.

Ergebnisse: M. Kolb/Beitzinger - Meußgeier/Trukenbrod 2:3, Trebes/B. Kolb - Leppert/Schneider 3:1, Stöcklein/Kotchenreuther - Scheiblich/Roth 3:2, M. Kolb - Scheiblich 3:0, Beitzinger - Meußgeier 1:3, Trebes - Trukenbrod 3:2, Stöcklein - Leppert 2:3, Kotschenreuther - Roth 2:3, B. Kolb - Schneider 3:0, M. Kolb - Meußgeier 3:2, Beitzinger - Scheiblich 2:3, Trebes - Leppert 3:2, Stöcklein - Trukenbrod 2:3, Kotschenreuther - Schneider 3:0, B. Kolb - Roth 3:2.

TSV Stockheim - TTC Köditz 9:6

Mit dem Gewinn von zwei der drei Doppel sowie der ersten vier Einzel legte Stockheim eine beruhigende 6:1-Führung hin. Doch die Gäste verstanden zu kontern und verkürzten mit drei Siegen in Serie auf 6:4. In den restlichen fünf Paarungen behielten die "Bergleute" dreimal die Oberhand und zogen damit den Schlussstrich unter den Heimerfolg.

Ergebnisse: Buckreus/Heinlein - Hübner/Beyer 3:1, Hilbert/Förtsch - Meister/Kretschmer 0:3, Martin/Weißbach - Friedrich/Nürnberger 3:0, Buckreus - Hübner 3:2, Heinlein - Meister 3:1, Hilbert - Beyer 3:1, Martin - Friedrich 3:2, Förtsch - Kretschmer 1:3, Weißbach - Nürnberger 2:3, Buckreus - Meister 1:3, Heinlein - Hübner 3:1, Hilbert - Friedrich 0:3, Martin - Beyer 3:1, Förtsch - Nürnberger 2:3, Weißbach - Kretschmer 3:1.

SV Friesen - TV Rehau 9:2

Dass die Hausherren trotz des feststehenden Abstiegs noch feiern können, zeigten sie nach dem ersten Saisonsieg. Gegen den Mitabsteiger herrschte bereits nach der 4:0-Führung beste Stimmung im heimischen Lager. Die beiden Zähler der Gäste verbuchte deren Spitzenspieler Michael Geymeier.

Ergebnisse: Kestel/Fössel - Plass/Schöpf 3:0, Wunder/Ebert - Geymeier/Hertel 3:0, Zwingmann/Müller - Brummer/Riedl 3:2, Kestel - Hertel 3:1, Wunder - Geymeier 2:3, Fössel - Schöpf 3:1, Ebert - Plass 3:2, Zwingmann - Riedl 3:1, Müller - Brummer 3:1, Kestel - Geymeier 0:3, Wunder - Hertel 3:0. hf