Absteiger Lohengrin überrascht

pannender als in der Bayernliga Nord der Sportkegler kann es in einer Liga zwei Spieltage vor dem Saisonende kaum aussehen: Mit dem TV Eibach und dem Baur SV Burgkunstadt stehen zwei Mannschaften punktgleich an der Spitze und treffen im allerletzten Match auch noch aufeinander. Dahinter folgen zwei weitere punktgleiche Teams, die nur zwei Zähler weniger haben und sich ebenfalls noch Hoffnungen auf den Titel und die damit verbundenen Aufstiegsspiele in die 2. Liga machen können.

Der KV Lohengrin Kulmbach hat durch einen überraschenden 6:2-Auswärtssieg beim SKV Versbach die Rote Laterne in der Sportkegler-Bayernliga abgegeben. Die Würzburger Vorstädter stecken damit wieder mitten im Abstiegskampf.

Neben Hirschau und Kulmbach wird der dritte Absteiger zwischen Versbach (13 Punkte), Neukirchen (14), Herschfeld und Bamberg (je 15) ausgemacht.

Bayernliga, Männer

SKV Versbach - KV Lohengrin Kulmbach 2:6 (199:3219) Am Start musste der Kulmbacher Ersatzmann Herrmann Kraus erwartungsgemäß seinen Punkt gegen den Ex-Bundesligaspieler Norbert Strohmenger abgeben. Mit 506:569 Holz zog sich Krauß allerdings beachtlich aus der Affäre. Sein Mannschaftskollege Gerald Gebhard sorgte mit starken 556 Holz für das erste Erfolgserlebnis der Bierstädter. Im Mittelblock gelang dem bärenstarken Jörg Förtsch mit 563 Holz und Florian Landel mit 528 Holz die überraschende 3:1-Führung für die Gäste. Im Schlussdurchgang gab es mehrmals einen Führungswechsel. Am Ende hatten der prima aufgelegte Stephan Wagner mit 540 Holz und Patrick Foerster mit 526 Holz die besseren Nerven. Ergebnisse: N. Strohmenger 569/H. Krauß 506 (3:1), M. Ziegler + C. Langer 544/G. Gebhard 556 (2:2), P. Geenen 508/F. Landel 528 (1,5:2,5), F. Lala 523/J. Förtsch 563 (1:3), M. Kreß 542/S. Wagner 540 (2:2), S. Koljaja 513/P. Foerster 526 (2:2). Baur-SV Burgkunstadt - FAF Hirschau 6:2 ( 3382:3235) Die Burgkunstadter feierten einen Arbeitssieg gegen den bereits feststehenden Absteiger. Patrick Kalb (573) und Michael Carl (603) ließen den beiden enttäuschenden Routiniers G. Benaburger (519) und P. Sreiber (501) keine Chance.

Johannes Partheymüller musste sich nach 2:2 Sätzen mit 532:555 gegen S. Sreiber geschlagen geben. Auch Nico Samel kam schwer in Tritt. Doch im Endspurt besiegte er J. Stepan noch mit 3:1 (548:525) und machte bereits den Tagessieg perfekt.

So konnte es der Baur-SV verschmerzen, dass Peter Zapf e(543) einen rabenschwarzen Tag erwischte und Julian Stepan (568) mit 1:3 unterlag. Dafür feierte Tobias Rießner im Duell der Youngster gegen D. Benaburger (567) einen 3,5:0,5-Sieg und kegelte mit 583 Holz Saisonbestleistung. Ergebnisse: P. Kalb 573/G. Benaburger 519 (3:1), M. Carl 603/P. Sreiber 501 (4:0), J. Partheymüller 532/S. Sreiber 555 (222), N. Samel 548/Jürgen Stepan 525 (3:1), T. Rießner 583/D. Benaburger 567 (3,5:0,5), P. Zapf 543/Julian Stepan 568 (1:3)