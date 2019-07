In der Riemenschneiderstraße in Münnerstadt kam es am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, auf dem dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin schätzte beim mehrfachen Rangieren aus einer Parklücke den Abstand zu einem hinter ihr geparkten Fahrzeug falsch ein und touchierte dieses leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. pol