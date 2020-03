Abstand halten

Am Freitag waren Schlangen vor der Apotheke am Alten Rathaus zu beobachten. Die Menschen hielten den erbetenen Abstand vorbildlich ein. "Das ist aber auch vernünftig", sagte Daniela Kreß aus Zeitlofs, eine der Kundinnen. Das war kurz bevor die Ausgangsbeschränkungen für Bayern verkündet wurden. Diese findet Kreß übrigens "in Ordnung". uli