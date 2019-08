Ein 23-jähriger VW-Fahrer wollte am Kreisel in Oerlenbach ausparken, sah jedoch den anfahrenden 18-jährigen VW-Fahrer und stellte seinen Ausparkvorgang sofort ordnungsgemäß ein. Der junge VW-Fahrer fuhr jedoch zu knapp an dem wartenden Fahrzeug vorbei und touchierte mit seiner linken Fahrzeugseite das Heck des anderen VW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. pol