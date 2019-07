Absperrung am See

In den letzten Wochen wurde in den Medien vermehrt über Badeunfälle und die damit verbundene Haftung von Kommunen, die eigene Badestellen betreiben, berichtet. Zudem hat eine neuerliche Rechtsprechung die Haftung für Kommunen verschärft. Daraufhin hat die Stadt Lichtenfels am Ortswiesensee in Oberwallenstadt Verbotsschilder aufgestellt, um die Badenden vor möglichen Gefahren zu schützen. Leider wurden diese Hinweise nicht beachtet, so dass die Stadtverwaltung keine andere Möglichkeit mehr sah, als den Bereich um den Bootsanlegesteg und die Slipanlage für Boote am Ortswiesensee abzusperren und die Betretung zu untersagen. Damit kommt die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht nach und schließt potenzielle Gefahrenquellen aus. Beim Ortswiesensee handelt es sich um ein naturnahes Gewässer. Somit sind gewisse Gefahrenquellen nicht vermeidbar.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb die Gäste um Vorsicht und um Rücksichtnahme auf andere Gäste. red