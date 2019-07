Am Montagvormittag hat ein unbekannter Fahrer eines noch unbekannten Wagens an der neuen Grundschule in Wildflecken einen Schaden angerichtet. Einer der dort den Hof vom Verkehr freihaltenden Sperrpoller ist derart beschädigt, dass als Verursacher nur ein Auto oder Lieferwagen in Betracht kommt. Hat jemand am Montagvormittag etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol